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Акула набросилась на 10-летнего мальчика около популярного среди туристов пляжа

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Фото: Wikipedia

Двухметровая короткохвостая серая акула искусала 10-летнего ныряльщика около популярного среди туристов австралийского пляжа. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в пятницу, 11 июня, около городка Коралл Бей в штате Западная Австралия. Мальчик занимался подводным плаваньем с маской и дыхательной трубкой, когда рядом с ним внезапно появилась хищная рыба и укусила его за ногу.

Ребенка сразу же доставили на вертолете в детскую больницу города Перт, где выяснилось, что травма не представляет серьезной опасности.

Популярный среди ныряльщиков пляж закрыли на 24 часа.

Короткохвостая серая или узкозубая акула, несмотря на достаточно крупные размеры, редко нападает на человека. Чаще всего эти акулы атакуют рыбаков, охотящихся под водой, и пытаются отобрать улов. Узкозубых акул массово вылавливают по всему миру, так как их мясо является популярным продуктом.

Ранее сообщалось, что в марте 2021 года рядом с Коралл Бей рыбак дал отпор напавшей на него акуле и выбрался на сушу весь в крови. Мужчина прыгнул в воду, чтобы поймать на копье рыбу, и его атаковал агрессивный хищник, предположительно китовая или тупорылая акула.


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