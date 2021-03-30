Рыбак отбился от агрессивной акулы и выбрался на сушу весь в крови

В Австралии рыбак дал отпор напавшей на него акуле и выбрался на сушу весь в крови. Об этом сообщает газета The West Australian.

В субботу, 27 марта, (Jackson Howson) Джексон Хаусон и его возлюбленная рыбачили в прибрежных водах города Перт, штат Западная Австралия. Хаусон прыгнул в воду, чтобы поймать на копье рыбу, и его атаковал агрессивный хищник, предположительно китовая или тупорылая акула. Она вцепилась в ногу рыбаку и оставила крупную рваную рану длиной около восьми сантиметров.

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Хаусон отбился от акулы и проплыл 100 метров до рыбацкого судна, где его ждала подруга. Рыбак Ник Нарди (Nick Hardie) удил поблизости и стал свидетелем произошедшего. «Мы увидели белую лодку, которая приближается к нам, и встревожились, — рассказал он. — Там парень сидел в луже крови».

Нарди и его приятели последовали на лодке за судном Хаусона к лодочной станции. «Его девушка так нервничала, что толком не могла управлять лодкой, а он лежал на полу», — рассказал он. Нарди перебрался в их лодку и пришвартовал ее. Прибывшие парамедики обработали Хаусону раны и доставили его в местную больницу.

Ранее сообщалось, что в прибрежных водах Папуа — Новой Гвинеи женщина голыми руками дала отпор разъяренной акуле. Дайверша призналась, что гордится своей молниеносной реакцией. По ее словам, она не испугалась акулу, поскольку понимала ее поведение.