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В РПЦ назвали «мерзостью» постер сборной Бельгии перед матчем с Россией

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Епископ Зеленоградский Савва
Епископ Зеленоградский Савва
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал постер сборной Бельгии по футболу, где игроки изображены в образе дьяволов, «мерзостью». Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

В официальном аккаунте бельгийской команды появился фанатский постер с футболистами в образе «красных дьяволов» с трезубцами в руках. Они находятся под землей и хотят выбраться на поверхность около храма Воскресения Христова в Петербурге. Пост сопровождается подписью «На задании». Русскоязычные пользователи интернета шутку с плакатом не поняли, тогда как бельгийцем она понравилась, они пожелали игрокам победы.

Ранее главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал испытанием предстоящий матч против России. «Завтрашняя игра будет испытанием для нас, мы хорошо знаем сборную России. Против нас будут их фанаты, надо сыграть настолько хорошо, насколько возможно», — отметил он.

Матч с Россией станет для Бельгии стартовым на европейском первенстве. Игра пройдет в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге.

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