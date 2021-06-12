Украинский журналист выругался матом после поздравления россиян

Украинский журналист Виктор Майстренко выругался матом в эфире телеканала NewsOne. Запись телепередачи с участием Майстренко опубликована на YouTube.

В эфире депутат Харьковского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик поздравил россиян с Днем России, назвав его главным праздником. В ответ Майстренко сказал: «Это ***** [конец]».

Также он добавил, что Киев находится в состоянии войны с Москвой, а дружить с Россией можно, когда она «развалится к чертовой матери».

Комментируя телеэфир в Facebook, Майстренко написал, что, «когда все вокруг коренные "украинцы" и почти все топят за Россию», ему «прикольно ощущать себя бывшим жителем скрепных территорий, борющимся с коренными "украинцами" против их рашки».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.