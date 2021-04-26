Украинский журналист возмутился нежеланием жителей Донбасса быть украинцами

Львовский журналист Остап Дроздов в эфире «4 канала» возмутился нежеланием жителей Донбасса быть украинцами.

«Они привозят с собой все привычки русифицированного, колонизированного субъекта и тут его экстраполируют», — заявил Дроздов. В качестве примера он привел свою соседку, которая освоилась в Италии за четыре месяца, в то время как русские, по его словам «все делают русским».

Ранее первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ) Михаил Непран заявил, что Украина рискует лишиться транзита газа из-за того, что Россия строит газопроводы в обход страны. Если это произойдет, страна перестанет быть интересной Европе и превратится из важного посредника в «аграрную провинцию». По его словам, проблема кроется не только в потере средств, которые приносила в бюджет газотранспортная система.

С конца марта в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу зашли в тупик.