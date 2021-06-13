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Байден назвал США лучшим другом Израиля

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Фото: Kevin Lamarque

Президент США Джо Байден поздравил нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и делящего с ним власть Яира Лапида с вступлением в должность. Он пообещал развивать сотрудничество с Израилем, назвав США лучшим другом Израиля, сообщает РИА Новости .

«Моя администрация полностью привержена работе с новым израильским правительством по продвижению безопасности, стабильности и мира для израильтян, палестинцев и всего населения региона», - сказано в письменном заявлении американского президента.

Ранее 13 июня стало известно, что в Израиле сменился премьер-министр. Кресло главы правительства занял руководитель правой партии «Ямина» Нафтали Беннет. Кнессет (парламент) утвердил новое правительство страны с перевесом в один голос. 60 депутатов проголосовали за новое правительство, против — 59, один депутат воздержался.

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