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Избран новый президент Израиля

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Парламент Израиля проголосовал за кандидатуру нового президента страны, на пост избран Ицхак Герцог. Об этом сообщает The Times of Israel.

Герцога поддержали 87 из 120 депутатов Кнессета, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил о его победе. На этой должности Герцог сменит Реувена Ривлина.

Отмечается, что это первый президент Израиля, отец которого также занимал эту должность: Герцог — сын президента Израиля — с 1983 по 1993 годы.

Ранее сообщалось, что в еврейском государстве впервые за 12 лет может быть сформировано правительство без премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху: его политические конкуренты пытаются создать коалицию без крупнейшей партии «Ликуд», которую возглавляет премьер. Если им не удастся сформировать правительство, то страну ждут пятые выборы в парламент за последние два года.

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