В Израиле понадеялись «избавиться» от Нетаньяху

В Израиле впервые за 12 лет может быть сформировано правительство без премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. На это понадеялся журналист Аншель Пфеффер (Anshel Pfeffer) в статье для газеты Haaretz.

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Речь идет о достижении коалиционного соглашения между лидером правой партии «Ямина» Нафтали Беннетом и главой центристской партии «Йеш атид» Яиром Лапидом, возглавляющим оппозицию. Газета отмечает, что это первый шаг на пути к тому, чтобы «избавиться» от Нетаньяху и наконец сформировать правительство без него.

Если Лапиду и Беннету удастся договориться, последний может стать премьер-министром Израиля на ближайшие два года. Кроме того, Лапид может занять пост министра иностранных дел. Затем они должны будут сменить друг друга.

Биньямин Нетаньяху возглавляет правительство Израиля с 2009 года. При этом в течение последних двух лет в стране продолжается кризис, связанный с невозможностью сформировать правительство. За это время состоялись четыре избирательные кампании в Кнессет (парламент). Последние выборы прошли в марте 2021-го.

Право формировать правительство получил Нетаньяху, однако ему не удалось добиться поддержки парламентского большинства: для формирования правительства нужен 61 депутатский мандат из 120. Тогда президент страны Реувен Ривлин вручил мандат Яиру Лапиду. Срок, отведенный на формирование правительства, истекает со 2 на 3 июня.

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