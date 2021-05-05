Президент Израиля поручил сформировать новое правительство Яиру Лапиду

Президент Израиля Реувен Ривлин поручил сформировать новое правительство. Так, он передал мандат на формирование кабмина по итогам выборов 23 марта главе партии «Еш атид» Яиру Лапиду. Об этом в среду, 5 мая, сообщает ТАСС.

«На основании рекомендаций, полученных сегодня от партий, прошедших в парламент, я принял решение, что мандат на формирование правительства перейдет депутату Лапиду», — сказал Ривлин в ходе специального телевизионного обращения.

Это заявление было сделано в связи с истечением крайнего срока премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для формирования нового правительства. Премьер не смог договориться с председателем правой партии «Ямина» Нафтали Беннеттом.

Ривлин поручил Лапиду сформировать новое правительство, поскольку страна оказалась в состоянии политической неопределенности после четырех выборов в Кнессет (парламент) всего за два года. Согласно заявлению, у лидера партии «Еш атид» больше шансов на то, чтобы создать коалицию. «Стало ясно, что у Яира Лапида есть возможность сформировать правительство, которое сможет получить поддержку Кнессета, но на этом пути много сложностей», — сказал президент Израиля.

Теперь у Лапида есть 28 дней, чтобы собрать кабинет. Такой же срок был предоставлен Нетаньяху после голосования 23 марта, но лидер «Ликуда» не смог сформировать правительство ко времени истечения срока — в полночь 5 мая. Нетаньяху не стал запрашивать продление своего срока на 14 дней, у Лапида, являющегося вторым кандидатом, такого права нет. Если правительство так и не будет создано, Кнессет 24-го созыва будет автоматически распущен, а через 90 дней будут назначены перевыборы.