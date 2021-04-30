Путин выразил соболезнования Нетаньяху из-за гибели людей на празднике

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с гибелью людей на религиозном празднике на горе Мерон, сообщает пресс-служба Кремля.

«В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля», — говорится в соответствующей телеграмме российского лидера.

Кроме того, Путин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

30 апреля десятки человек пострадали во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на севере Израиля. Причины произошедшего на данный момент не установлены. По предварительным данным экстренной медслужбы Magen David Adom, в ходе собрания более 100 тысяч паломников произошла давка. В свою очередь The Times of Israel утверждает, что инцидент связан с обрушением трибуны. В результате происшествия погибли по меньшей мере 38 человек, еще десятки находятся в критическом состоянии.

После случившегося Нетаньяху выступил с объявлением и заявил, что будет способствовать увеличению спасательных сил в районе инцидента.