Россия
 
Последние новости
Посольство США прекратит выдавать визы россиянам
Число погибших на границе с Киргизией граждан Таджикистана увеличилось
Раскрыты подробности убийства мужа и детей многодетной россиянкой
В Белоруссии обнародовали имена фигурантов дела о госперевороте
Чиновник в Северной Корее не смог закупить оборудование в Европе и был казнен
Россияне не захотели работать на день меньше
В России 85 процентов объявлений о работе оказались ложными
Россия обратилась к устроившим бои Киргизии и Таджикистану
У звезды «Папиных дочек» и Авербуха появится ребенок
Самый большой в мире самолет взлетел во второй раз
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин выразил соболезнования Нетаньяху из-за гибели людей на празднике

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с гибелью людей на религиозном празднике на горе Мерон, сообщает пресс-служба Кремля.

«В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля», — говорится в соответствующей телеграмме российского лидера.

Кроме того, Путин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

30 апреля десятки человек пострадали во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на севере Израиля. Причины произошедшего на данный момент не установлены. По предварительным данным экстренной медслужбы Magen David Adom, в ходе собрания более 100 тысяч паломников произошла давка. В свою очередь The Times of Israel утверждает, что инцидент связан с обрушением трибуны. В результате происшествия погибли по меньшей мере 38 человек, еще десятки находятся в критическом состоянии.

После случившегося Нетаньяху выступил с объявлением и заявил, что будет способствовать увеличению спасательных сил в районе инцидента.

Предыстория: Нетаньяху отреагировал на гибель десятков людей на религиозном празднике
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Десятки людей погибли во время религиозного праздника в Израиле
Нетаньяху отреагировал на гибель десятков людей на религиозном празднике
Выборы в Палестине перенесли из-за отказа Израиля провести их в Иерусалиме