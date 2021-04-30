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Нетаньяху отреагировал на гибель десятков людей на религиозном празднике

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Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху
Фото: Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на гибель десятков людей во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в районе горы Мерон на севере Израиля. Его слова опубликовало издание Belaaz в своем Twitter.

«Тяжелая катастрофа на горе Мерон. Все мы молимся об исцелении раненых. Я стремлюсь увеличить спасательные силы, действующие в этом районе», — заявил Нетаньяху.

По меньшей мере 38 человек погибли в результате обрушения трибуны во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на севере Израиля. По информации The Times of Israel, произошло обрушение трибуны. В свою очередь, экстренная медслужба Magen David Adom сообщила, что в районе празднования, где собралось не менее 100 тысяч паломников, произошла давка.

Предыстория: Десятки людей погибли во время религиозного праздника в Израиле
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