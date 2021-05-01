В Израиле объявили траур после гибели десятков людей на празднике

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем Twitter-аккаунте написал, что воскресенье, 2 мая, в стране будет объявлено днем траура после гибели нескольких десятков людей на религиозном празднике на горе Мерон.

«В воскресенье мы проведем национальный день траура в связи с катастрофой на горе Мерон, ставшей одним из самых тяжелых бедствий, постигших Государство Израиль», — написал политик. Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования израильскому премьеру, родным и близки погибших, а также пожелал выздоровления всем пострадавшим.

30 апреля десятки человек пострадали во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на севере Израиля. Причины произошедшего на данный момент не установлены. По предварительным данным экстренной медслужбы Magen David Adom, в ходе собрания более 100 тысяч паломников произошла давка. В свою очередь The Times of Israel утверждает, что инцидент связан с обрушением трибуны. В результате происшествия погибли 44 человека, еще десятки находятся в критическом состоянии.