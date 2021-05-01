Мир
 
Последние новости
Пушкова удивила реакция Зеленского на марш неонацистов в честь дивизии СС
Раскрыты подробности о смертельном ДТП с автобусом в Хабаровском крае
В России упростят порядок получения налоговых вычетов
Диетолог назвала безопасное для здоровья количество яиц на Пасху
Рогозин показал снятые российским спутником уникальные кадры
Из подвала московского дома спасли троих застрявших котят 
В России начала действовать новая формула расчета цен на бензин
Звезда фильма «Вертикаль» обвинила помощника режиссера в домогательствах
Власти Саратова рассказали о поспорившей с Володиным пенсионерке
Новости партнеров
Прослушать новость

В Израиле объявили траур после гибели десятков людей на празднике

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: RONEN ZVULUN / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем Twitter-аккаунте написал, что воскресенье, 2 мая, в стране будет объявлено днем траура после гибели нескольких десятков людей на религиозном празднике на горе Мерон.

«В воскресенье мы проведем национальный день траура в связи с катастрофой на горе Мерон, ставшей одним из самых тяжелых бедствий, постигших Государство Израиль», — написал политик. Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования израильскому премьеру, родным и близки погибших, а также пожелал выздоровления всем пострадавшим.

30 апреля десятки человек пострадали во время религиозного праздника Лаг ба-Омер на севере Израиля. Причины произошедшего на данный момент не установлены. По предварительным данным экстренной медслужбы Magen David Adom, в ходе собрания более 100 тысяч паломников произошла давка. В свою очередь The Times of Israel утверждает, что инцидент связан с обрушением трибуны. В результате происшествия погибли 44 человека, еще десятки находятся в критическом состоянии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин выразил соболезнования Нетаньяху из-за гибели людей на празднике
Нетаньяху отреагировал на гибель десятков людей на религиозном празднике
Десятки людей погибли во время религиозного праздника в Израиле
Глава Индонезии заявил о гибели подлодки с экипажем из 53 военных