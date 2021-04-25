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Глава Индонезии заявил о гибели подлодки с экипажем из 53 военных

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Фото: Peter Hartenfelser via www.imago / Global Look Press

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о гибели подводной лодки Nanggala​​​​​​, на борту которой находился экипаж из 53 военнослужащих. Об этом говорится в специальном видеообращении главы государства, передает ТАСС.

По словам президента, командование ВМС доложило ему, что судно затонуло в Балийском море. Он пообещал приложить максимум усилий для поисков подлодки.

Индонезийский народ скорбит, в связи с гибелью «патриотов, охранявших суверенитет страны», заявил глава государства, назвав произошедшее трагедией.

24 апреля начальник штаба ВМФ Индонезии адмирал Юдо Маргоно предположил, что подлодка могла треснуть. Подобные повреждения вполне соответствуют огромному давлению, оказываемому на глубинах. Он также заметил, что Nanggala было явно перегружена, поскольку подлодка рассчитана на 34 члена экипажа, а на момент исчезновения на борту находилось 53 человека.

Судно было замечено в водах у берегов острова при сканировании дна Балийского моря на глубине порядка 850 метров.

Подводная лодка KRI Nanggala-402 с 53 моряками на борту проводила учения с торпедами, когда перестала выходить на связь. 21 апреля рядом с островом Бали, где исчезла подлодка, были найдены следы разлива нефти. А 23 апреля рядом с местом пропажи субмарины был обнаружен неопознанный объект с высоким магнетизмом.

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