Пропавшую в Индонезии подлодку нашли

Подлодку Военно-морских сил (ВМС) Индонезии KRI Nanggala-402, пропавшую недалеко от Бали, нашли в водах у берегов острова. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на начальника штаба индонезийских ВМС.

Как отмечается, индонезийским поисковикам удалось обнаружить субмарину при сканировании дна Балийского моря. Ее заметили на глубине порядка 850 метров.

Ранее 24 апреля начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно заявил, что на исчезнувшей подлодке закончился запас кислорода, необходимый для поддержания жизнедеятельности экипажа.

Подводная лодка KRI Nanggala-402 с 53 моряками на борту проводила учения с торпедами, когда перестала выходить на связь. 21 апреля рядом с островом Бали, где исчезла подлодка, были найдены следы разлива нефти. 23 апреля рядом с местом пропажи субмарины был обнаружен неопознанный объект с высоким магнетизмом.

Свою помощь в поисках пропавшей субмарины предложили Россия, США, Германия, Франция, Индия, Турция и Австралия. Сингапур и Малайзия уже направили спасательные суда к месту исчезновения подлодки.