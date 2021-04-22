Россия предложила помощь в поисках пропавшей в Индонезии подлодки

Россия предложила помощь в поисках пропавшей подводной лодки Военно-морских сил Индонезии KRI Nanggala-40. Об этом сообщает телеканал Channel News Asia со ссылкой на представителя индонезийских военных.

Наряду с Россией свою готовность принять участие в поисково-спасательной операции выразили США, Германия, Франция, Индия, Турция и Австралия. Сингапур и Малайзия уже направили спасательные суда к месту исчезновения подлодки.

Подводная лодка KRI Nanggala-40 с 53 моряками на борту проводила учения с торпедами, когда перестала выходить на связь. Предположительно, в настоящий момент субмарина находится в водах Северного Бали на глубине 700 метров.

21 апреля рядом с островом Бали, где исчезла подлодка, были найдены следы разлива нефти. Масляное пятно обнаружили военные во время поиска субмарины с воздуха. В министерстве обороны страны уточнили, что к району исчезновения судна направили два корабля с эхолокаторами.