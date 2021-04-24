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Названа возможная причина катастрофы подводной лодки ВМС Индонезии

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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Подводная лодка ВМС Индонезии, пропавшая у берегов Бали, могла треснуть. Такую возможную причину катастрофы назвал начальник штаба ВМФ страны адмирал Юдо Маргоно. Его слова передает «Российская газета». Он добавил, что подобные повреждения вполне соответствуют огромному давлению, оказываемому на глубинах.

По словам официального представителя военно-морского флота Индонезии Джулиуса Виджохоно, дизель-электрическая подводная лодка может выдержать глубину до 500 метров, но большая глубина может быть для нее губительной. Давление вызывает трещины и разрывы стального корпуса.

Маргоно также заметил, что судно Nanggala было явно перегружено, поскольку рассчитано на 34 члена экипажа, а на момент исчезновения оно перевозило 53 человека.

Ранее стало известно, что подлодку нашли в водах у берегов острова. Как отмечается, индонезийским поисковикам удалось обнаружить субмарину при сканировании дна Балийского моря. Ее заметили на глубине порядка 850 метров.

Подводная лодка KRI Nanggala-402 с 53 моряками на борту проводила учения с торпедами, когда перестала выходить на связь. 21 апреля рядом с островом Бали, где исчезла подлодка, были найдены следы разлива нефти. А 23 апреля рядом с местом пропажи субмарины был обнаружен неопознанный объект с высоким магнетизмом.

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