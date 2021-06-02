Оппозиция Израиля впервые за 12 лет сформировала правительство без Нетаньяху

Оппозиция Израиля впервые за 12 лет сформировала правительство без премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид подписал коалиционное соглашение с главой партии «Новая надежда» Гидеоном Сааром, передает ТАСС со ссылкой на государственное израильское радио.

Первым правительство на два года возглавит глава правой партии «Ямина» Нафтали Беннет. После этого на оставшийся до новых выборов двухлетний период пост займет Лапид.

Соглашение дает возможность проинформировать президента Реувена Ривлина до истечения срока в полночь о том, что ему удалось заручиться поддержкой большинства депутатов, чтобы представить состав кабмина на утверждение Кнессета (парламента).

Ранее парламент Израиля проголосовал за кандидатуру нового президента страны, на пост был избран Ицхак Герцог. Герцога поддержали 87 из 120 депутатов Кнессета, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил о его победе. На этой должности Герцог сменит Реувена Ривлина.

Биньямин Нетаньяху возглавляет правительство Израиля с 2009 года. При этом в течение последних двух лет в стране продолжается кризис, связанный с невозможностью сформировать правительство. За это время состоялись четыре избирательные кампании в Кнессет (парламент). Последние выборы прошли в марте 2021-го.

Право формировать правительство получил Нетаньяху, однако ему не удалось добиться поддержки парламентского большинства: для формирования правительства нужен 61 депутатский мандат из 120. Тогда президент страны Реувен Ривлин вручил мандат Яиру Лапиду. Срок, отведенный на формирование правительства, истекает со 2 на 3 июня.