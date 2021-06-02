Израиль попросит у США миллиард долларов на военные нужды

Сенатор от американского штата Южная Каролина Линдси Грэм сообщил, что Израиль попросит у США миллиард долларов на закрытие военных нужд после конфликта в секторе Газа. Его слова передает The Hill.

По данным издания, Грэм встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром обороны Бени Ганцем в ходе визита в страну после боевых действий. Сенатор отметил, что Ганц отправит запрос в Пентагон в течение недели. Он заявил, что израильские власти направят деньги от США на модернизацию военного комплекса, а также на восстановление и улучшение системы противоракетной обороны «Железный купол», которая активно применялась в столкновениях с Палестиной.

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Грэм понадеялся, что просьбу Израиля одобрят обе палаты Конгресса, преимущественно контролируемого демократами. Он подчеркнул, что Израиль всегда оказывал полную поддержку американской Демократической партии.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США помогут Израилю восстановить систему ПВО «Железный купол», чтобы обеспечить безопасность его жителей.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений в Восточном Иерусалиме. 10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и нанесла авиаудары по целям в секторе Газа.

В результате эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 12 израильтян и не менее 230 жителей сектора Газа. 20 мая стороны приняли предложения Египта по двустороннему прекращению огня. Соглашение о перемирии вступило в силу 21 мая в 02:00.