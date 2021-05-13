Раскрыты преимущества России в конфликте Израиля и ХАМАС

Россия вряд ли пострадает из-за конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС. Об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Дмитрий Марьясис.

По его словам, очередное напряжение не изменит позицию Москвы по региону. «У нее есть дружественные контакты с обеими сторонами конфликта. Если России удастся этими контактами правильно воспользоваться, она только укрепит свои позиции», — считает эксперт.

При этом он счел спорным мнение, согласно которому обострение ситуации на палестино-израильском направлении может быть выгодно премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. С одной стороны, он правда может отвлечь население от других проблем в стране. С другой — политик все равно потерял возможность формировать правительство.

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Нетаньяху должен был за 28 дней создать правящую коалицию, но не справился с задачей. Если этого не произойдет, в Израиле пройдут уже пятые парламентские выборы за последние два года. Чтобы не допустить кризиса, президент страны Реувен Ривлин вручил мандат лидеру израильской парламентской оппозиции и главе центристской партии «Йеш атид» («Есть будущее») Яиру Лапиду. Тот, в свою очередь, попытался привлечь партию «Объединенный арабский список» (РААМ) и должен был организовать переговоры. Однако сближение с арабами на фоне ракетных обстрелов со стороны исламистов может пошатнуть положение Лапида.

Ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне актов насилия вблизи границы и в Восточном Иерусалиме, после того как израильский суд принял решение выселить несколько палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах. По последним данным, более 200 человек ранены, еще 56 погибли.

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