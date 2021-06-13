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В Госдуме отреагировали на избрание нового премьер-министра Израиля

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина отреагировала на избрание Нафтали Беннета новым премьер-министром Израиля. Ее слова передает РИА Новости.

«Нафтали Беннет — консервативный израильский политик, который в свое время позитивно отзывался о нашей стране, подчеркивал необходимость сотрудничества с Россией», — сказала Панина. Она выразила надежду, что новый израильский премьер обеспечит преемственность в вопросах внешнеполитического партнерства двух стран. По ее мнению, на данный момент развитие двусторонних отношений соответствует национальным интересам и России, и Израиля.

За 12 лет, в течение которых пост израильского премьер-министра занимал Биньямин Нетаньяху, отношения двух государств развивались успешно, подчеркнула политик. По ее словам, разногласия и споры не мешали сотрудничеству.

Нафтали Беннет был избран новым премьер-министром Израиля 13 июня. Кнессет (парламент) утвердил новое правительство страны с перевесом в один голос. 60 депутатов проголосовали за новое правительство, против — 59, один депутат воздержался.

Биньямин Нетаньяху возглавлял правительство Израиля с 2009 года. При этом в течение последних двух лет в стране продолжается кризис, связанный с невозможностью сформировать правительство.

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