Юрист раскрыл главные способы мошенничества при покупке квартиры

Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов в интервью радио Sputnik раскрыл способы мошенничества при покупке квартиры.

Специалист напомнил, что сделки с недвижимостью на вторичном рынке часто становятся полем для различных афер. Во многих случаях мошенники учитывают тонкости наследственного права и используют поддельные документы.

Так, часто жертвами мошенников становятся люди, которые покупают квартиры у наследников, либо у тех, кто их приобрел у наследников. Может оказаться, что хозяевами квартиры были одинокие люди, у которых не было родственников. «Мошенники используют поддельные документы, паспорта, доверенности, иногда оформленные даже не в России, а в консульских учреждениях России за рубежом», — предупредил эксперт.

Признаком сомнительной сделки является спешка со стороны продавца, поэтому юрист посоветовал не торопиться с покупкой недвижимости. Кроме того, необходимо проверить юридическую чистоту недвижимости.

Также аферисты часто предлагают скидки, чтобы ускорить оформление сделки, но не стоит поддаваться на такие обещания, добавил юрист. «Часто люди входят в положение мошенников, ведь те умеют располагать к себе психологически. Покупатель соглашается поторопиться со сделкой и получает некий дисконт», — сказал Некрасов.

Ранее эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский рассказал о рисках потерять ипотечную квартиру. В случае вторичного жилья против покупателя может сыграть множество факторов, например, рента, право пожизненного пользования, материнский капитал и право детей на долю в квартире, мошенничество через доверенность или поддельный паспорт.