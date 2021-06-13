Украина разместила зенитные установки в Донбассе

Украинские силовики размещают зенитные установки в подконтрольных Киеву Новозвановки и Попасной у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства Луганской народной республики (ЛНР).

Отмечается, что Народная милиция ЛНР зафиксировала размещение зенитных установок и бронетехники в жилых районах Новозвановки, Попасной, Мирной Долины и Горского у линии соприкосновения в Донбассе. Также сообщалось о локации вооружения и военной техники в частично подконтрольном Киеву Золотом.

Как заявили в пресс-службе ведомства, Украина продолжает нарушать обязательства соглашения 2015 года об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения — Народная милиция ЛНР не раз обвиняла украинских силовиков в размещении бронетехники и запрещенного минскими соглашениями вооружения в населенных пунктах Донбасса.

Ранее в ЛНР раскрыли подробности убийства пятерых военнослужащих. Уточнялось, что во время нападения на пост Народной милиции непризнанной Луганской народной республики использовалось оружие образца НАТО.