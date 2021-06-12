В ЛНР раскрыли подробности убийства пятерых военнослужащих

Во время нападения на пост Народной милиции непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) использовалось оружие образца НАТО. Такие подробности раскрыл журналистам офицер ведомства Иван Филипоненко, его цитирует РИА Новости.

«Пули калибра 5,56 миллиметра, извлеченные из тел погибших, применяются в оружии, состоящем на вооружении стран НАТО и поставляемом на Украину в рамках помощи от США», — рассказал военнослужащий. Он также продемонстрировал журналистам изъятые пули, которые были приобщены к уголовному делу в качестве доказательств.

Об убийстве пятерых военных в населенном пункте Голубовское стало известно накануне. Сообщалось, что за этим стоят украинские диверсанты, проникнувшие на территорию ЛНР. Филипоненко тогда заявил, что бойцы Народной милиции были застрелены в упор в голову.

Глава республики Леонид Пасечник связал произошедшее с предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Таким образом, считает политик, Киев старается расшатать режим перемирия в Донбассе.