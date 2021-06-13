Депутат Госдумы назвала способ снизить цены на товары в России на 20 процентов

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя назвала способ снизить цены на товары в России на 20 процентов. По ее словам, это произойдет, если отменить налог на добавленную стоимость (НДС), передает URA.RU.

«Тогда, конечно, покупательская способность будет гораздо выше и, может, товара будет больше покупаться. И производство немножко воспрянет», — подчеркнула депутат.

Ганзя добавила, что считает НДС вредным и выступает за его отмену. Она заключила, что операции с ним сложно администрировать, однако налог приносит значительные доходы в бюджет.

Ранее аналитик ГК «ФИНАМ» Анна Зайцева назвала условия для укрепления рубля. По ее словам, рубль может существенно укрепиться, если цены на нефть продолжат рост, Банк России сохранит курс на повышение ключевой ставки, а Федрезерв с ведущими центробанками не изменят риторику в монетарной политике.