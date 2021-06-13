Россияне захотели получать от государства по 30 тысяч рублей просто так

Половина россиян поддерживает идею введения безусловного базового дохода — фиксированной ежемесячной выплаты от государства, такие данные называет РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

Желаемую сумму граждане России определили в 30,1 тысячи рублей, в то время как в июне 2020 года она составляла 25 тысяч и 28,5 тысячи в сентябре. Самые высокие запросы оказались в Красноярске (35,6 тысячи рублей на человека) и в Москве (35 тысяч рублей). Самые низкие — в Ростове-на-Дону (26,5 тысячи рублей) и Казани (26,6 тысячи рублей).

Против выдачи денег просто так высказались 12 процентов россиян, 38 процентов затруднились ответить. При этом мужчины в большей степени поддерживают идею выплаты (52 процента против 47). Возраст также играет роль, среди молодежи «за» высказались 37 процентов и 54 процента — среди россиян в возрасте старше 45 лет.

Наибольшую поддержку инициатива получила в Ростове-на-Дону (56 процентов), Челябинске и Волгограде (по 52 процента), наименьшую — в Перми, Казани и Нижнем Новгороде (от 40 до 44 процентов). В Москве идею одобрили 49 процентов респондентов, каждый второй — в Санкт-Петербурге.

Ранее Министерство труда раскрыло способ бесплатно овладеть новой профессией. По информации ведомства, более 50 тысяч россиян записались на программы переобучения в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Получить знания могут безработные граждане, обратившиеся в центры занятости, лица старше 50 лет, женщины с детьми младше трех лет и матери дошкольников, не имеющие трудоустройства.