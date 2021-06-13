Банкир назвал россиянам варианты валютных инвестиций

Банковские депозиты — не единственный вариант валютных инвестиций. Инвесторы могут выбирать сразу из ряда различных активов, рассказал в беседе с агентством «Прайм» главный стратег индексной компании «Бета Финансовые Технологии» Арарат Мкртчян.

«Речь идет о покупке еврооблигаций российских корпораций, банков или государства в валюте, инвестициях в индексы акций», — назвал способы инвестиций банкир. Он добавил, что преимущество государственных еврооблигаций состоит в том, что купонный доход по ним превышает банковский процент.

Однако у таких инвестиций есть и недостатки: например, потери при продаже на стрессовом рынке. Мкртчян предупредил, что выбирать акции самостоятельно — довольно сложно, так как выбирать приходится из полутора тысяч доступных на российской бирже инвестиций. Кроме того, приходится анализировать многие факторы и разрабатывать собственный алгоритм управления рисками.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф назвал самый надежный и самый опасный инструменты для инвестиций. По его словам, надежнее всего хранить деньги на банковском депозите, а опаснее всего — инвестировать их в акции или криптовалюту.