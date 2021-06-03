Греф назвал самый надежный и самый опасный инструменты для инвестиций

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что самым надежным инструментом для инвестиций является банковский депозит, а наиболее опасным — криптовалюта и акции, передает НТВ.

По мнению Грефа, инвестировать в банковский депозит «нужно и можно». Этот инструмент обладает стопроцентной надежностью, однако он не обеспечивает очень высокую доходность. Самыми рискованными механизмами Греф назвал криптовалюты и рынок акций.

«Есть большое количество инструментов, которое сегодня позволяет минимизировать риск и соблюсти более или менее достаточную доходность. Это всевозможные инструменты с фиксированной доходностью», — подчеркнул он.

Инвестиционный портфель самого Грефа на 70 процентов состоит из инструментов с фиксированной доходностью, а оставшиеся 30 процентов приходятся на инструменты рынка акций. Глава Сбербанка заявил, что благодаря этим механизмам он зарабатывает в валюте восемь-девять процентов годовых.

Кроме того, Греф признался, что инвестирует в венчурные проекты, которые характеризуются высокой долей риска. Он подчеркнул, что занимается этим не ради прибыли, а из интереса. По его словам, такие проекты помогают неплохо зарабатывать.

Россиянам, плохо ориентирующимся на рынке акций, Греф порекомендовал не инвестировать самим, а обратиться за помощью к экспертам. Например, может помочь рынок доверительного управления и фонды биржевых облигаций.

Ранее аналитик дал советы по инвестициям с небольшим стартовым капиталом. Эксперт призвал отказаться от идеи, что вкладывать можно только в иностранную валюту: самая надежная из них — доллар — обесценивается.