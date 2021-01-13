Аналитик дал советы по инвестициям с небольшим стартовым капиталом

Инвестировать можно и с небольшим стартовым капиталом. При этом следует забыть об установке, что вкладывать можно только в иностранную валюту: самая надежная из них — доллар — обесценивается. Советы по вкладам в интервью с «Российской газетой» дал шеф-аналитик ТелеТрейд Петр Пушкарев.

«Невозможно надежно и надолго предсказать, увидят ли россияне в 2021 году доллар по 65 рублей или же по 85 рублей. Кругом неопределенность, и если вовремя купленные доллары в 2020 году могли принести до 30 процентов прибыли в пересчете на рубли, то не факт, что тенденция сохранится», — подчеркнул он, добавив, что за год евро вырос почти на 10 процентов против доллара, а китайский юань — на семь.

По словам эксперта, если начальный капитал составляет 100-500 тысяч рублей, целесообразно треть из них вложить в акции наиболее стабильных компаний на российском фондовом рынке, а остальные — в американские акции в долларах. Пушкарев отметил, что на фондовом рынке есть недорогие ценные бумаги, стоимость пакета которых составит несколько тысяч рублей.

Кроме того, инвестировать можно и в стартапы, размещенные на различных краудинвестинговых и краудлендинговых платформах. Однако в данном случае нет гарантии, что проект не разорится. По мнению аналитика, такие рисковые инвестиции должны занимать небольшое место в финансовом портфеле.

Ранее эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что в 2021 году инвестировать лучше всего в евро, потому что европейская экономика показывает более активный рост, чем экономика США.