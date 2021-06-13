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В России опровергли данные о новых симптомах коронавируса

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российский врач-иммунолог, доктор медицинских наук и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов опроверг данные британских ученых о якобы имеющихся новых симптомах мутировавших штаммов коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.

«Я и мои коллеги не заметили какого-то значительного изменения симптомов. Это и было: и температура, и боли в горле, и кашель», — отметил Жемчугов.

По его словам, конкретные проявления коронавируса зависят, в первую очередь, от состояния здоровья и организма конкретного пациента: «Где у него более слабое место, и каков предшествующий анамнез».

Ранее сотрудники Королевского колледжа Лондона провели исследование новых, мутировавших штаммов коронавируса, по итогам которого заявили об изменении общих симптомов у пациентов. Согласно их данным, в последнее время наиболее распространенными проявлениями являются головная боль, насморк и боль в горле.

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