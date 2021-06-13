В США нашли «русский след» в хищениях пособий по безработице. Общая сумма ущерба составила 400 миллиардов долларов, а преступления связали с мошенниками из России, Нигерии и Китая. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на экспертов в сфере борьбы с мошенничеством, передает РИА Новости.

По данным издания, злоумышленники получают деньги по фиктивным заявлениям на пособия по безработице. Они часто воруют чужие личные данные, с их помощью снимают средства в банкоматах и отправляют за рубеж.

Глава компании LexisNexis Risk Solutions Хэйвуд Талков отметил, что из страны выведено порядка 70 процентов пособий, полученных нелегальным путем. При этом он заявил, что мошенники, поступающие таким образом, действуют при поддержке государств, на территории которых проживают. Свои доводы Талков ничем не обосновал.

Ранее сообщалось, что, по оценкам Управления Генерального инспектора США, 39 миллиардов долларов, которые выплачивались в качестве пособий по безработице, были потрачены впустую. Отчет надзорного органа показал, что регионы испытывают трудности с распределением этих льгот и, вероятно, многие граждане получили платежи незаконно.

В соответствии с законом CARES в марте 2021 года жители США получали еженедельное пособие по безработице в размере 600 долларов.