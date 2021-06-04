Мир
 
Последние новости
Жена случайно застрелившего нарушителя сотрудника ДПС обратилась к Путину и ФСБ
Силуанов заявил об избытке денег в России
Отчитавшей Володина 90-летней пенсионерке повысили пенсию
Задержание со стрельбой вооруженного ножами россиянина попало на видео
Игрок сборной России отказался «посыпать голову пеплом» после поражения от Канады
Дочь Урганта снялась в белье в метро и вывела из себя подписчиков
Польша увидела чьи-то интересы в запрете проекта для отказа от российского газа
Невеста внезапно облысела за два месяца
Россиянина поразил список платных продуктов в съемной квартире в Крыму
Новости партнеров
Прослушать новость

Миллионы американцев лишат пособия по безработице

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Amira Karaoud / Reuters

Миллионы американцев лишат пособия по безработице, которое выплачивали в рамках поддержки населения во время пандемии. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Телеканал сообщил, что власти 25 подконтрольных республиканцам штатов, включая Техас, Флориду и Мэриленд, приняли решение о досрочной приостановке федеральной программы по поддержке населения. В ее рамках безработные американцы получали дополнительные 300 долларов в неделю в качестве пособия.

Ожидалось, что программа продлится до начала сентября, но в половине штатов ее отменят уже в середине июня-июле. Свое решение республиканцы объяснили тем, что несмотря на высокий уровень безработицы в стране, предприятия по всей стране страдают от нехватки сотрудников. Сообщается, что в настоящий момент пособие по безработице получают более 15 миллионов американцев.

В середине апреля администрация президента США Джо Байдена запустила программу помощи при похоронах, в рамках которой гражданам предоставляется финансовая поддержка в размере до девяти тысяч долларов. Деньги выделяются на похороны каждого американца, умершего от COVID-19. Программа будет доступна для семей, независимо от уровня их доходов, при условии, что они предъявят необходимые документы, а также не получали аналогичных пособий по другой программе.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Millions set to lose jobless benefits as 25 states end federal programs early
В США начнут раздавать по 9 тысяч долларов на похороны
План спасения экономики США столкнулся с проблемой
Выплаты американцам в связи с коронавирусом сочли чрезмерными