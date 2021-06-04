Миллионы американцев лишат пособия по безработице, которое выплачивали в рамках поддержки населения во время пандемии. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Телеканал сообщил, что власти 25 подконтрольных республиканцам штатов, включая Техас, Флориду и Мэриленд, приняли решение о досрочной приостановке федеральной программы по поддержке населения. В ее рамках безработные американцы получали дополнительные 300 долларов в неделю в качестве пособия.

Ожидалось, что программа продлится до начала сентября, но в половине штатов ее отменят уже в середине июня-июле. Свое решение республиканцы объяснили тем, что несмотря на высокий уровень безработицы в стране, предприятия по всей стране страдают от нехватки сотрудников. Сообщается, что в настоящий момент пособие по безработице получают более 15 миллионов американцев.

В середине апреля администрация президента США Джо Байдена запустила программу помощи при похоронах, в рамках которой гражданам предоставляется финансовая поддержка в размере до девяти тысяч долларов. Деньги выделяются на похороны каждого американца, умершего от COVID-19. Программа будет доступна для семей, независимо от уровня их доходов, при условии, что они предъявят необходимые документы, а также не получали аналогичных пособий по другой программе.