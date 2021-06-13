Россия
 
Последние новости
Байден объяснил отказ от пресс-конференции с Путиным
В Германии рассказали о главной ошибке вермахта при нападении на СССР
Захарова удивилась заявлению стран G7 в отношении России
Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Ленинградской области
Сборная Англии обыграла хорватов на Евро
Жириновский заявил о необходимости закрыть границы России
Евросоюз захотел покончить с пандемией коронавируса в 2022 году
Синоптики дали прогноз на лето
Жириновский назвал «главную причину» разгрома Бельгией России на Евро
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиян предупредили о вредных советах насчет прививок от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о риске вредных советов, касающихся прививок от коронавируса. Ее слова приводит РИА Новости.

«Иногда вот знаете, такие вредные советы, они просто уносят жизни, когда людям говорят: вы не вакцинируйтесь ни за что. Это минус. Это слово человека, который человеколюбием не обладает», — отметила Попова.

По ее словам, одна из главных задач Роспотребнадзора — «найти способ донести истинное слово, слово правды для сохранения жизней».

Также глава Роспотребнадзора напомнила, что без массовой вакцинации у населения страны не будет выработан коллективный иммунитет: «Иначе мы не сможем открыть границы, иначе мы не сможем восстановить тот круг общения с людьми, которые живут не в нашей стране, как было раньше».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург предупредил, что советы некоторых врачей переболеть коронавирусом в корне неверны. Перенесенная инфекция может дать осложнения на мозг, печень, легкие или сосуды и привести к инвалидности.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Власти заявили о невозможности ослабления ограничений из-за COVID-19 в России
Вторую российскую вакцину признали халяльной
В Роспотребнадзоре предложили отменить ПЦР-тесты для ряда россиян