Россиян предупредили о вредных советах насчет прививок от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила россиян о риске вредных советов, касающихся прививок от коронавируса. Ее слова приводит РИА Новости.

«Иногда вот знаете, такие вредные советы, они просто уносят жизни, когда людям говорят: вы не вакцинируйтесь ни за что. Это минус. Это слово человека, который человеколюбием не обладает», — отметила Попова.

По ее словам, одна из главных задач Роспотребнадзора — «найти способ донести истинное слово, слово правды для сохранения жизней».

Также глава Роспотребнадзора напомнила, что без массовой вакцинации у населения страны не будет выработан коллективный иммунитет: «Иначе мы не сможем открыть границы, иначе мы не сможем восстановить тот круг общения с людьми, которые живут не в нашей стране, как было раньше».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург предупредил, что советы некоторых врачей переболеть коронавирусом в корне неверны. Перенесенная инфекция может дать осложнения на мозг, печень, легкие или сосуды и привести к инвалидности.