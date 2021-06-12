Россиян предупредили о способных привести к инвалидности советах врачей

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург предупредил, что советы некоторых врачей переболеть коронавирусом в корне неверны. Перенесенная инфекция может дать осложнения на мозг, печень, легкие или сосуды и привести к инвалидности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Где этот иммунный комплекс отложится, никто не знает. И в головном мозге может быть, и в печени, и в лёгких - в легких точно, потому что через легкие все идёт, и сосуды», — сказал Гинцбург ходе общения президента России Владимира Путина с лауреатами госпремий в Кремле.