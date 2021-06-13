Начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции решил покинуть пост

Генерал Франсуа Лекуантр, который является начальником Главного штаба Вооруженных сил Франции, принял решение покинуть пост. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на его заявление в эфире телеканала LCI.

«Я решил покинуть свой пост. Таково мое желание», — сообщил высокопоставленный военный, отметив, что собирается уйти в отставку после празднования национального праздника 14 июля — Дня взятия Бастилии.

Отмечается, что решение генерала было принято спустя несколько дней после объявления президентом республики Эммануэлем Макроном о сокращении военного присутствия Франции в зоне Сахеля, закрытия там баз страны и включения французского контингента в состав международного антитеррористического альянса.

Сахель — это природная зона Африки, с юга примыкающая к Сахаре в виде полупустынь, плавно переходящих в полусаванны. Начиная с 1 августа 2014 года Франция проводит в этом африканском регионе операцию «Бархан», ее целью является стабилизация ситуации в регионе и борьба с терроризмом. В рамках этой операции страна сотрудничает с Буркина-Фасо, Мали, Мавританией, Нигером и Чадом.