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Гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей в США

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Wang Ying / Xinhua / Global look

Автомобиль въехал в толпу зрителей во время проведения гонок на ипподроме в населенном пункте Фабенс американского штата Техас. Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что по неизвестным причинам машина выехала за пределы грязевого трека и пробила ограждение. По данным телеканала, в результате травмы получили по меньшей мере восемь человек, трое из них в тяжелом состоянии. Кроме того, были повреждены еще три автомобиля.

Судья округа Эль-Пасо Рикардо Саманьего (Ricardo Samaniego) уточнил, что в общей сложности в результате происшествия пострадали 29 человек. На данный момент, личность водителя и его состояние публично не разглашаются.

Похожий случай произошел в техасском городе Хьюстон в мае. Водитель автомобиля въехал в толпу пешеходов, в результате одна женщина погибла, еще несколько человек получили травмы. По данным правоохранителей, сидевший за рулем совершил наезд намеренно. Мужчина попытался скрыться, однако позже вернулся на место аварии и был взят под стражу.

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