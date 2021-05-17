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Пассажир выхватил руль у водителя автобуса и погубил шесть человек

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Фото: @PC_Estatal

В Мексике пьяный пассажир выхватил руль у водителя. Он спровоцировал серьезную аварию и погубил шесть человек, еще 16 получили ранения, когда автобус перевернулся, передает Associated Press.

Частный транспорт, в котором находилось 35 пассажиров, вылетел на обочину на федеральной трассе недалеко от муниципалитета Исукар-де-Матаморос (Izúcar de Matamoros), когда он направлялся в столицу штата Пуэбла.

Мужчина, предположительно ставший виновником аварии, был взят под стражу при попытке скрыться. На месте работали пожарные, спасатели, национальная гвардия и медики, пострадавшие были доставлены в местные больницы. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в США водитель автомобиля въехал в толпу пешеходов, в результате одна женщина погибла, еще несколько человек получили травмы. По данным правоохранителей, мужчина сделал это намеренно. Он попытался скрыться, однако позже вернулся на место аварии и был взят под стражу.

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