Водитель автомобиля после драки въехал в толпу пешеходов в США

В США водитель автомобиля въехал в толпу пешеходов, в результате одна женщина погибла, еще несколько человек получили травмы. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в Хьюстоне, штат Техас. По данным правоохранителей, водитель сделал это намеренно. Мужчина попытался скрыться, однако позже вернулся на место аварии и был взят под стражу. Пострадавших доставили в местные больницы. Женщина примерно 35 лет скончалась в медучреждении, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, остальные получили легкие травмы.

Кроме того, по информации полиции, наезду на прохожих предшествовала драка, которая началась в ресторане и позже выплеснулась на парковку. Полиция уточняет связь водителя с участниками потасовки.

Ранее сообщалось о шестикласснице, устроившей стрельбу из пистолета в американской школе. Она выстрелила в двух учеников и одного сотрудника учебного заведения. Одной из учительниц удалось обезоружить девочку и удерживать ее до прибытия полиции. Учащихся эвакуировали в соседнюю школу, а пострадавших госпитализировали.