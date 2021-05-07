Мир
 
Последние новости
Блинкен оценил свой визит на Украину
Последствия мощного взрыва на заводе в Китае попали на видео
Врач предупредил об опасности холодных рук
Российские юниоры пропустили две шайбы в финале ЧМ по хоккею
Россиянам дали советы по употреблению алкоголя
Ученые назвали причину гибели 150 краснокнижных нерп на берегу Каспийского моря
В Амстердаме придумали альтернативу «кварталу красных фонарей»
Главная «кубышка» России выросла на 23 миллиарда рублей
Астронавт НАСА сравнила полеты на «Союзе» и Crew Dragon
Новости партнеров
Прослушать новость

Водитель автомобиля после драки въехал в толпу пешеходов в США

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: pixabay.com

В США водитель автомобиля въехал в толпу пешеходов, в результате одна женщина погибла, еще несколько человек получили травмы. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в Хьюстоне, штат Техас. По данным правоохранителей, водитель сделал это намеренно. Мужчина попытался скрыться, однако позже вернулся на место аварии и был взят под стражу. Пострадавших доставили в местные больницы. Женщина примерно 35 лет скончалась в медучреждении, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, остальные получили легкие травмы.

Кроме того, по информации полиции, наезду на прохожих предшествовала драка, которая началась в ресторане и позже выплеснулась на парковку. Полиция уточняет связь водителя с участниками потасовки.

Ранее сообщалось о шестикласснице, устроившей стрельбу из пистолета в американской школе. Она выстрелила в двух учеников и одного сотрудника учебного заведения. Одной из учительниц удалось обезоружить девочку и удерживать ее до прибытия полиции. Учащихся эвакуировали в соседнюю школу, а пострадавших госпитализировали.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
1 dead after car strikes crowd outside Texas restaurant
Бывший президент Мальдив пострадал при взрыве в столице страны
Пожар уничтожил половину российской деревни
При подрыве бомбы времен Великой Отечественной войны погибли двое россиян