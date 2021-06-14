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В Германии предложили «перезапустить» отношения с Россией

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Фото: AXEL SCHMIDT / Reuters

Депутаты партии «Альтернатива для Германии» предложили «перезапустить» отношения с Россией. Проект резолюции представили на рассмотрение Бундестага, передает RT.

По мнению парламентариев, отношения двух стран имеют высокое значение для безопасности стран и поддержания стабильности в Европе, а также для экономических интересов самой Германии. «Но продолжавшийся до сих пор дипломатический пинг-понг из санкций и ответных санкций, обвинений и встречных обвинений в рамках Европейского союза, широкое участие в нем немецкой внешней политики продолжают вести в тупик», — заявили авторы резолюции.

Депутаты высказали мнение, что Германия должна активно усиливать диалог с Россией. Так, они предлагают создать межведомственную рабочую группу для выработки устойчивой стратегии сотрудничества, «настойчиво добиваться» возобновления работы Совета Россия — НАТО, а также не поддерживать продление санкций против России и идею отключить эту страну от международной платежной системы SWIFT.

Ранее Бундестаг отклонил проект ходатайства пересмотреть политику в отношении России, в том числе отказаться от проекта «Северный поток-2». Предложение было подготовлено фракцией «Зеленые».

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