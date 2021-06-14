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Путин обратился к новому премьеру Израиля

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Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обратился к новому премьер-министру Израиля Нафтали Беннету, поздравив политика с вступлением в должность. Текст телеграммы главы государства опубликован на сайте Кремля.

Поздравив премьера, Путин отметил, что российско-израильские отношения традиционно носят дружественный характер. Он подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшие развитие сотрудничества и при новом главе правительства Израиля.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке», — добавил российский лидера, рассуждая о важности двустороннего сотрудничества.

Путин также пожелал Беннету новых успехов в государственной деятельности, крепкого здоровья и благополучия.

В июне оппозиция Израиля впервые за 12 лет сформировала правительство без Биньямина Нетаньяху, который возглавлял правительство Израиля с 2009 года. Лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид подписал коалиционное соглашение с главой партии «Новая надежда» Гидеоном Сааром.

Тогда же стало известно, что первым правительство на два года возглавит Нафтали Беннет. После этого на оставшийся до новых выборов двухлетний период пост займет Лапид.

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