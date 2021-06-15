Более 200 дипломатов вышлют за торговлю алкоголем и сигаретами из ЮАР

Власти Южно-Африканской Республики вышлют более 200 дипломатов из страны за торговлю алкоголем и сигаретами. Об этом пишет The Times.

Речь идет о диппредставителях стран Африки. Так, из ЮАР уже выдворили дипломатов Малави и Лесото, в ближайшие дни страну также покинут выходцы из Королевства Эсватини, Ганы, Бурунди и еще нескольких стран.

Правительство Малави уже извинилось перед южноафриканскими властями. В отношении провинившихся пообещали принять соответствующие меры.

Сотрудников посольств и консульств, расположенных в Претории и Йоханнесбурге, обвиняют в торговле алкогольной и табачной продукцией во время пандемии COVID-19 в 2020 году: тогда в ЮАР была запрещена продажа спиртного. Поскольку дипломаты могли покупать его в специальных магазинах беспошлинной торговли, они стали сбывать их с наценкой. Некоторые диппредставители африканских стран даже открывали нелегальные бары.

По оценкам налоговых органов, из-за этого бюджет ЮАР недополучил 404 миллиона фунтов (40,8 миллиарда рублей) налогов с продаж.

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