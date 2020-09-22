Песков ответил на вопрос о проверке кремлевских чиновников на наркотики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о проверке сотрудников администрации президента на наркотики. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 22 сентября.

«Насколько мне известно, никаких проверок нет. Законом о госслужбе они не предусмотрены», — сказал он, отвечая на вопрос, предусмотрены ли для кремлевских чиновников какие-либо тесты на употребление наркотических веществ.

По его словам, эта тема регулируется в соответствии с российским законодательством.

Комментируя данные СМИ о кокаине в российском посольстве в Буэнос-Айресе, Песков заявил, что в Кремле ознакомились с ними, но не сочли материал достойным внимания.

В августе 2018 года в Аргентине сожгли почти 400 килограммов кокаина, который был найден в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Стоимость партии, которую намеревались направить в Россию, превышала 50 миллионов евро. В МИД РФ заявили, что наркотики принадлежали бывшему техсотруднику.