Кремль отреагировал на данные о раннем доступе элиты к вакцине от коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на информацию о раннем доступе российской элиты к экспериментальной вакцине от коронавируса, сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, сам он не делал прививку. Участвовали ли сотрудники администрации главы государства в программах тестирования препарата, ему неизвестно.

Песков заверил, что президент Владимир Путин также не был вакцинирован от коронавирусной инфекции. Это связано с тем, что вакцина еще не прошла сертификацию.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники писало, что некоторые российские госслужащие, политики и топ-менеджеры крупных компаний смогли сделать себе экспериментальную прививку от нового вируса еще в апреле, когда официально проходили доклинические испытания. В Минздраве на это ответили, что такое невозможно, так как вакцины еще нет в открытом доступе, и ее вводили только добровольцам в рамках тестирования на людях. В центре имени Гамалеи сообщили, что не знают, делали ли прививки бизнесменам и политикам. В Сеченовском университете эту информацию назвали спекуляцией и слухами.