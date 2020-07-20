В Кремле ответили на вопрос о прививке Путина от коронавируса

Президент России Владимир Путин пока не делал прививку от коронавируса, поскольку вакцина еще не прошла сертификацию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС в понедельник, 20 июля.

«Все-таки главе государства, наверное, несертифицированную вакцину не совсем хорошо употреблять», — отметил Песков, отвечая на вопрос о вакцинировании госслужащих до выпуска прививки в гражданский оборот.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что некоторые российские госслужащие, политики и топ-менеджеры якобы еще в апреле смогли получить доступ к отечественной вакцине, которая на тот момент находилась на стадии доклинических испытаний и официально не испытывалась на людях.

В центре имени Гамалеи, который занимается разработкой вакцины, сообщили, что им неизвестно, делали ли прививки бизнесменам и политикам. В Сеченовском университете назвали эту информацию спекуляцией и слухами. В Минздраве отметили, что пока прививку получили только добровольцы, официально участвующие в тестировании.