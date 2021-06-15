В нарядах жены Бориса Джонсона увидели пародию на Кейт Миддлтон

Во внешнем виде супруги премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Симондс (Carrie Symonds) увидели пародию на стиль герцогини Кембриджской Кэтрин. Об этом сообщает Daily Mail.

Журналисты издания обратили внимание на сходство образов, которые выбирала для встреч с политиками на саммите «Группы семи» (G7) 33-летняя Симондс, со стилем жены принца Уильяма. Кроме того, отмечается, что героиня материала отдавала предпочтение любимым брендам Миддлтон: LK Bennett, Zara и The Vampire's Wife.

Например, папарацци запечатлели Симондс на встрече с президентом США Джо Байденом и его женой Джилл в красном платье длины миди марки LK Bennett, которое украшено пуговицами в зоне декольте, а также туфлях Zara. В похожем наряде зеленого цвета герцогиня Кембриджская посетила Уимблдонский турнир в 2019 году.

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Помимо этого, супругу Бориса Джонсона засняли в ботаническом соду «Эдем» в Корнуолле в платье-футляре с цветочным принтом Vampire's Wife стоимостью 805 фунтов стерлингов (81 тысяча рублей), в то время как Миддлтон выходила в свет в наряде аналогичного фасона во время тура в Ирландию в 2020 году.

Эксперты также увидели плагиат образа королевской особы 2020 года, а именно синего костюма Smythe, в котором ее сфотографировали на съемках церемонии награждения Pride of Britain Awards (ежегодная премия вручается британцам, которые действовали смело или нестандартно в сложных ситуациях — прим. «Ленты.ру»). Супруга Джонсона появилась на публике 12 июня в похожем наряде марки Amanda Wakeley.

В мае стало известно, что Кэрри Симондс выбрала для свадьбы платье за пять тысяч рублей. Она отдала предпочтение платью греческого дизайнера Христоса Костареллоса с цветочным принтом. Сообщалось, что наряд стоит 300 тысяч рублей, однако Симондс решила отказаться от его покупки в пользу аренды на день. В итоге свадебный наряд обошелся ей в 4700 рублей.