Туфли на платформе как у популярной куклы из 2000-х стали модным трендом

Туфли и босоножки как у популярной в 2000-х годах куклы Bratz стали новым модным трендом. Об этом сообщает Metro.

Речь идет об обуви с массивными каблуками, на платформе и с ремешками на щиколотке. Ее изготавливают из кожи и других материалов ярких расцветок.

Журналисты издания обратили внимание, что описанные модели появились в коллекциях известных брендов, таких как Asos, Ego Fatale, Naked и Lamoda. Они рекомендовали сочетать туфли с мини-юбками, укороченными топами и вечерними платьями — по аналогии с образами кукол.

Серия кукол Bratz была выпущена в 2001 году и вскоре заняла первое место в списке самых покупаемых кукол в странах Европы. В 2002 году Bratz стали одним из главных конкурентов кукол Barbie, которые на протяжении многих лет удерживали лидерство на рынке игрушек для девочек. К 2005 году выручка от мировых продаж компании составила два миллиарда долларов, еще через год продукция Bratz завоевала 40 процентов рынка модных кукол для девочек.

В ноябре 2020 года сообщалось, что толстые шнурки в кроссовках скейтеров, которые были особенно популярны в нулевых, вновь стали трендом. Обувь, отличительной деталью которой являются широкие шнурки с разноцветными принтами, первым представил французский модный дом Lanvin на Неделе моды в Париже.