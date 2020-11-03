Популярные в 2000-х толстые шнурки из кроссовок скейтеров вновь стали трендом

Толстые шнурки из кроссовок скейтеров, которые были особенно популярны в 2000-х годах, вновь стали трендом. Соответствующие фотографии появились в Instagram.

Речь идет о новой модели обуви французского модного дома Lanvin, отличительной деталью которой являются широкие шнурки с разноцветными принтами. Впервые бренд представил их на показе, прошедшем в рамках Недели моды в Париже. Упомянутые кроссовки выпущены в разных цветах и изготовлены из натуральной кожи. Их стоимость составляет 890 долларов (70 тысяч рублей).

Отмечается, что дизайнеры Lanvin при создании обуви вдохновлялись кроссовками бренда Osiris D3 2001 года. Компания Osiris, основанная в 1996 году Тони Магнуссоном (Tony Magnusson), специализируется на одежде и обуви для скейтбординга.

В октябре певица Дуа Липа вернула в моду спортивные костюмы в стиле 2000-х. Исполнительница снялась в наряде бренда I'm Sorry ярко-зеленого цвета, состоящего из расклешенных брюк и короткой толстовки на молнии.