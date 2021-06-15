Экономика
 
Последние новости
Белый дом раскрыл время встречи Путина и Байдена
В российском городе водитель распылил баллончик в лицо 92-летней женщине
Стало известно об отказе Байдена вводить санкции по «Северному потоку-2»
Стало известно о планах создать в России единую систему видеонаблюдения
Стали известны нужды россиян при получении микрозаймов
В ГИБДД назвали необычные попытки списать на экзамене на права
Украине предсказали угрозу для газотранспортной системы
Россиянин заподозрил сожительницу в измене из-за халата и застрелил ее сына
24-летняя дочь Эминема поделилась снимком в бюстгальтере
Новости партнеров
Прослушать новость

Африканскую страну охватила «алмазная» лихорадка

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Жители ЮАР съезжаются в деревню Квахлати провинции Квазулу-Натал из-за «алмазной» лихорадки. На территории африканской страны обнаружили неизвестные камни, которые люди приняли за драгоценные и решили обогатиться, пишет CNN.

Тысячи африканцев с 12 июня вскапывают кирками и лопатами открытое поле деревушки в поисках камней, которые приняли за бриллианты. Первый невиданный ранее самородок обнаружил в земле местный пастух. Добытые камни жители Южной Африки продают с рук по 7-20 долларов в зависимости от размера. Бедность, высокий уровень безработицы в ЮАР остаются неизменными около трех десятилетий, пандемия усугубила ситуацию.

«Открытие залежей изменит нашу жизнь. Ни у кого в стране нет нормальной работы, я хватаю случайные заработки. Находка очень порадовала всю мою семью», — поделился 27-летний отец двоих детей.

В понедельник, 14 июня, на место прибыли представители горнодобывающего департамента ЮАР. Геологи собрали образцы материала, чтобы определить происхождение и ценность камней. Отсутствие подтверждения, что самородки действительно чего-то стоят, не остановило копателей перед шансом разбогатеть. Власти разгоняют «алмазоискателей», предупреждая об угрозе заражения коронавирусом при массовом скоплении людей.

В 2019 году в городе Калгурли Австралии мужчина обнаружил кусок золота весом в 1,4 килограмма и стоимостью 100 тысяч австралийских долларов (на тот момент 4,4 миллиона рублей). А в 2020 году фермер из индийского штата Мадхья-Прадеш нашел на арендованном за 200 рупий (200 рублей) клочке земли алмаз, который продал с молотка за шесть миллионов рупий (шесть миллионов рублей).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
'Diamond rush' grips South African village after discovery of unidentified stones
Мужчина добыл золото, нашел алмаз для кольца и собрался искать невесту
Мужчина пошел в парк после проливного дождя и нашел крупный алмаз
Другие материалы рубрики
Экономика00:0112 мая

Высокогорный бюджет.

Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?
11:2312 июня

Россияне начали хуже относиться к наличным деньгам

05:0012 июня

На «АвтоВАЗе» прокомментировали информацию о приостановке производства

04:0312 июня

Россияне стали быстрее возвращать долги коллекторам

Экономика00:01 2 мая

Бизнес в клеточку.

Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?
01:5012 июня

Аналитик назвала условия для укрепления рубля

23:4911 июня

«Яндекс.Такси» опровергло блокировку в Казахстане

22:1711 июня

Набиуллина оценила влияние вакцинации от COVID-19 на ВВП России

Экономика00:0129 апреля

«Это была отличная сделка».

Картинки и видео из интернета внезапно стали стоить миллионы долларов. Кто их покупает?
21:1711 июня

В России выросла медианная зарплата

20:4311 июня

Суд США запретил прощать долги темнокожим

20:3211 июня

Немецкие экологи встали на пути Илона Маска

Россия
Госдума поддержала повышение возраста приобретения оружия до 21 года
«Появятся и другие штаммы»
Почему коронавирус снова бьет рекорды и что ждет заболевших? Отвечает биолог
Мишустин дал поручение в связи с вакцинацией
Новые и неравнодушные.
Чем закончилось первое в России политическое реалити-шоу «ДебатыКандидаты» партии «Новые люди»
Россиянин морил голодом пасынка и заставлял спать на полу из-за плохих оценок
Собянин продлил нерабочие дни из-за коронавируса.
Москвичи будут отдыхать с 15 по 19 июня
Российские дети вытащили утонувшего мальчика и принялись показывать его знакомым
Все материалы
Мир
Добрались до мышей.
Как добывают пропитание жители самой бедной африканской страны?
«Всюду смерть, безумие и хаос»
Истории людей, переживших самую смертоносную волну COVID-19 в Индии
Африканский халифат.
Как «Исламское государство» стало франшизой и почему окончательно победить террористов не удается?
Все материалы
Бывший СССР
Литва обвинила Белоруссию в гибридных атаках на Европу с помощью мигрантов
Вперед батьки.
Латвия готова на все ради свержения Лукашенко. Почему ей так важно сменить власть в Белоруссии?
Лукашенко уволил управляющего делами президента
Бойцы Туркестанского легиона во Франции. Октябрь-ноябрь 1943 г. «Наша цель — объединение нации»
Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде?
Кочарян допустил столкновения после парламентских выборов в Армении
В чем сила?
Как поражение в войне за Нагорный Карабах изменило расклад сил в армянской политике
МИД Украины объяснил нежелание принимать страну в НАТО и вспомнил о России
Все материалы
Экономика
Самый богатый человек России согласился поделиться прибылью
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Набиуллина попросила защитить банки от силовиков
«Реакция рынка — позитивная»
Крупнейшие мировые аналитики положительно оценили сделку по продаже доли «Восток Ойла»
Европа и США решили закончить торговую войну
Добыча нефти в Арктике оказалась под угрозой
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Врач сборной Дании раскрыл подробности о потерявшем сознание на матче игроке
Мартин Палермо
Партнерский материал
Позор, травля и угрозы.
Как «сумасшедший» игрок сборной Аргентины лишил команду шансов на победу
Черчесов прокомментировал разгромное поражение России в первом матче Евро
«Бельгийцы ходили пешком»
Три пропущенных гола и ни одного момента — как Россия крупно проиграла Бельгии на старте Евро
Логан Пол и Флойд Мэйуэзер «Это просто бизнес»
Мэйуэзер вышел на ринг против звезды YouTube. Зачем легендарный чемпион превращает бокс в фарс?
«С такой игрой нельзя мечтать о победе»
Чемпионат Европы по футболу стартует через неделю. Чего ждать от сборной России?
Все материалы
Культура
По мотивам «Властелина колец» снимут аниме
«Умножая Россию саму на себя»
Чем панельки и окраины российских городов привлекли всемирно известного фотографа?
Волочкова подала судебный иск против Большого театра
Что немцу хорошо.
Почему лидер Rammstein помешался на Советском Союзе и захотел стать «своим» для русских
Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой сыграть роль в спектакле
Посттравматический ад.
Какие важные смыслы вложены в фильм «Молокобезумия»
Бузова посчитала спектакль со своим участием главной премьерой года
Все материалы
Интернет и СМИ
Соловьев «обязал» Бузову на коленях вымаливать прощение у россиян
На OnlyFans обнаружили детскую порнографию.
 
Песков объяснил исключение «Дождя» из кремлевского пула
«Тебя не будет жалко»
Как блогер Хованский нажил себе врагов по всей России и оказался в тюрьме?
Познер отреагировал на слухи о деменции
Блогер Хованский задержан по подозрению в призывах к терроризму
Против него возбудили дело из-за песни про «Норд-Ост»
Блогерша написала одно слово в Instagram и совершила самоубийство
Все материалы
Ценности
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
«Вандализм» черного дятла в заповеднике попал на видео
Диетолог назвала способ есть вкусное и худеть
«Мыла посуду и еле сдерживала слезы»
История россиянки, переехавшей в Италию без знания языка
Россиянин ради денег сымитировал смерть своей матери
Пицца-убийца и педофил с сэндвичами:
как реклама еды сводит людей с ума и заставляет браться за оружие
Мужчина сбросил 85 килограммов за полтора года и рассказал о своем похудении
Все материалы
Новый Nissan Note получил дорогую версию Aura
Пять или шесть? Двойная дилемма покупателей Audi и BMW
Audi A6 или BMW 5 — что выбрать, если обе стоят более 6 миллионов?
Для мотоцикла Aurus придумали имя
Кентавры: невероятные автомобили мотоциклетных брендов
Знакомимся с суперкаром Yamaha и провальным Kawasaki
Land Rover готовит водородный Defender
В России выбрали лучшие автомобили года
Подведены итоги всероссийского голосования «Автомобиль года в России – 2021»
Toyota подняла цены на большинство автомобилей в России
Все материалы
Дом
Москвичи начали снижать цены на квартиры
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
Уникальную квартиру выставили на продажу в Москве
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Москва обогнала Лондон по площади пентхаусов
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Звезда «Фабрики звезд» обращалась к Запашному из-за соседа с диким животным
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы