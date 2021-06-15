Африканскую страну охватила «алмазная» лихорадка

Жители ЮАР съезжаются в деревню Квахлати провинции Квазулу-Натал из-за «алмазной» лихорадки. На территории африканской страны обнаружили неизвестные камни, которые люди приняли за драгоценные и решили обогатиться, пишет CNN.

Тысячи африканцев с 12 июня вскапывают кирками и лопатами открытое поле деревушки в поисках камней, которые приняли за бриллианты. Первый невиданный ранее самородок обнаружил в земле местный пастух. Добытые камни жители Южной Африки продают с рук по 7-20 долларов в зависимости от размера. Бедность, высокий уровень безработицы в ЮАР остаются неизменными около трех десятилетий, пандемия усугубила ситуацию.

«Открытие залежей изменит нашу жизнь. Ни у кого в стране нет нормальной работы, я хватаю случайные заработки. Находка очень порадовала всю мою семью», — поделился 27-летний отец двоих детей.

В понедельник, 14 июня, на место прибыли представители горнодобывающего департамента ЮАР. Геологи собрали образцы материала, чтобы определить происхождение и ценность камней. Отсутствие подтверждения, что самородки действительно чего-то стоят, не остановило копателей перед шансом разбогатеть. Власти разгоняют «алмазоискателей», предупреждая об угрозе заражения коронавирусом при массовом скоплении людей.

В 2019 году в городе Калгурли Австралии мужчина обнаружил кусок золота весом в 1,4 килограмма и стоимостью 100 тысяч австралийских долларов (на тот момент 4,4 миллиона рублей). А в 2020 году фермер из индийского штата Мадхья-Прадеш нашел на арендованном за 200 рупий (200 рублей) клочке земли алмаз, который продал с молотка за шесть миллионов рупий (шесть миллионов рублей).