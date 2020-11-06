Мужчина пошел в парк после проливного дождя и нашел крупный алмаз

В американском штате Арканзас мужчина нашел в парке «Алмазный кратер» крупный алмаз в 4,49 карата. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте парка.

34-летний Стивен Маккул (Steven McCool) из города Фейетвилл решил провести весь день в «Алмазном кратере» после того, как проливные дожди создали идеальные условия для поиска алмазов. Он обнаружил драгоценный камень всего за полчаса до закрытия парка.

Американец отнес свою находку в центр Diamond Discovery. Там специалисты установили, что его алмаз стал третьим по величине среди тех, чтобы были зафиксированы в 2020 году.

По определенной традиции, Маккул дал своему алмазу имя. Он решил использовать инициалы детей и назвал камень БамМам (BamMam). «Что ценнее драгоценного камня? Мои дети. Так что я назвал его в честь моих детей, и это название останется с алмазом навечно», — говорит Маккул.

Ранее работник банка прогулялся по парку «Алмазный кратер» и нашел рекордно большой алмаз в девять карат. 7 сентября 33-летний Кевин Кинард (Kevin Kinard) обнаружил второй по величине алмаз в истории парка.