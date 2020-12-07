Фермер потратил 200 рублей на клочок земли и нашел там алмаз за шесть миллионов

Фермер из индийского штата Мадхья-Прадеш нашел алмаз. Об этом сообщает издание The Times of India.

В ноябре 45-летний Лакхан Ядав (Lakhan Yadav) арендовал за 200 рупий (200 рублей) клочок земли размером примерно три на три метра. Перебирая землю, фермер заметил необычный кристалл. Он показал его специалисту, который определил, что находка — это алмаз весом 14,98 карата.

В субботу, 5 декабря, драгоценный камень ушел с молотка за шесть миллионов рупий (шесть миллионов рублей). По просьбе племянников фермер потратил часть выручки на покупку мотоцикла. Остальные деньги он планирует пустить на обучение детей.

«Надеюсь найти еще один алмаз, — говорит Ядав. — Поработаю на этом участке еще несколько месяцев, может, продлю аренду». Раньше у фермера были только велосипед, пара буйволов и два гектара земли, которые он приобрел на компенсацию, полученную после выселения его деревни из национального парка Панна.

В 2019 году сообщалось, что в городе Калгурли, Австралия, золотоискатель обнаружил огромный кусок золота стоимостью 100 тысяч австралийских долларов (4,4 миллиона рублей). Фотографии находки весом в 1,4 килограмма опубликовали в группе Finders Keepers Gold Prospecting в Facebook.