Американцы разочаровались в рубле

Американские инвесторы и спекулянты разочаровались в рубле, сократив объемы покупки фьючерсных контрактов на него, следует из данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), опубликованных на сайте ведомства.

За неделю со 2 по 8 июня количество спекулятивных длинных сделок (на покупку) с расчетными фьючерсами на рубль на Чикагской товарной бирже (CME) составило 11 480, коротких (на продажу) — 9740.

Таким образом, разница между этими значениями, или, как принято называть этот показатель на биржевом сленге, нетто-лонг по рублевым фьючерсам, на отчетной неделе равнялась 1740 контрактам — против 4587 неделей ранее. Cнижение составило 62 процента.

Положительная разница между контрактами на покупку и на продажу рубля на CME удерживается с сентября 2017 года. Наибольший результат, установленный за это время, равнялся 36 589 контрактам, и был достигнут в мае 2019-го.